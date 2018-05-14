'Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı tiyatro oyunu kaymakamı ağlattı

Behçet DALMAZ -Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyunu sahneledi. Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı oyun sonunda sahneye çıkan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan duygusal anlar yaşadı. Kelimeleri bozağında düğümlenen Kaymakam Özcan, "Bunun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum" deyip protokoldeki yerine geçti.

Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü salonunda sahnelenen ve Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyununa, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tiğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Oyun öncesi, davetlilere, Bahçesaray ilçesinin yüksek dağlarında yetişen uçkun ikram edildi. Ardından ilçenin değişik okullarında eğitim gören 20 öğrencinin rol aldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.