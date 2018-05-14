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'Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı tiyatro oyunu kaymakamı ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Behçet DALMAZ -Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyunu sahneledi. Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı oyun sonunda sahneye çıkan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan duygusal anlar yaşadı. Kelimeleri bozağında düğümlenen Kaymakam Özcan, "Bunun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum" deyip protokoldeki yerine geçti.

Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü salonunda sahnelenen ve Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyununa, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tiğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Oyun öncesi, davetlilere, Bahçesaray ilçesinin yüksek dağlarında yetişen uçkun ikram edildi. Ardından ilçenin değişik okullarında eğitim gören 20 öğrencinin rol aldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyununun sonunda sahneye çıkan Bahçeseray Kaymakamı Mehmet Özcan, yaşadığı duygusal anlar nedeniyle konuşamadı. Kaymakam Özcan, gözyaşlarına hakim olamayınca, "Bu oyun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum" deyip protokoldeki yerine geçti.

Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Karataş ise yaptığı konuşmada oyuna büyük emek veren öğrencilere teşekkür ederek şöyle dedi:

"Çanakkale milli mücadelenin bir başlangıcıdır. Çanakkale aziz milletimizin yekvücut olduğu, iri ve diri olduğu bir yerdir. Çanakkale, Balkan Savaşları'nda mahkum olan Türk ordusunun mahkumiyetinin üzerinden atıldığı ve hıncının alındığı bir yerdir. Çanakkale, tarihimizin altın sayfalarından bir yerdir. Bizim onurumuzdur, bizim en büyük ortak paydamızdır. Çanakkale Şehitliği'nde yurdumuzun doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden ve hatta sınırlarımızın ötesinden şehitlerimiz vardır. Onun için en büyük ortak paydamızdır. Ecdadımızdan altın bir sayfamız olan Çanakkale Zaferi'nin hatırasını, bize düşen bütün gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Kaymakamımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Davetliler oyun sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Yetkililer tarafından da oyunda emeği geçen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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