Çanakkale için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale ve çevresinde 13.00-19.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

