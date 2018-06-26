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Çanakkale için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Çanakkale için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale ve çevresinde 13.00-19.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Çanakkale sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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