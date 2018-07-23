Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Çanakkale'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Çanakkale'nin merkezi ve Eceabat ilçesinde gök gürültülü yağış (10-35 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yaklaşık 1 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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