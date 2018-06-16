Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki iskelelerde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere farklı kentlere giden çok sayıda tatilci, dönüş için bayramın ikinci gününü tercih etti.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen sürücüler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi'nde bekletirken, feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.

- 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapılıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, bayram öncesi alınan tedbirler nedeniyle vatandaşların mağdur olmadığını belirtti.

Yetkililer, bu kapsamda Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.

