HABER

Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki iskelelerde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere farklı kentlere giden çok sayıda tatilci, dönüş için bayramın ikinci gününü tercih etti.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen sürücüler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi'nde bekletirken, feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.

- 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapılıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, bayram öncesi alınan tedbirler nedeniyle vatandaşların mağdur olmadığını belirtti.

Yetkililer, bu kapsamda Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında birer feribot ve deniz otobüsü olmak üzere 20 deniz vasıtasıyla aralıksız seferler yapıldığını kaydetti.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Tatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgiTatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgi
Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüSakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.