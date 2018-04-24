Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yıldönümü kutlanıyor

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yıldönümü münasebetiyle Çanakkale Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen tören, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bırakılması, saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesiyle başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan yaptı. İtilaf devletleri adına İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye Cumhuriyeti adına ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuştu.

İtilaf devletleri adına konuşan İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, “Burada yaşanan acılar ve kayıplar üzüntü kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’nın toz, çamur ve küllerinden doğan genç ve yeni devletler için gurur ve ilham kaynağı oldu. Savaşın korkunçluğu içinden çıkan iyilik, bize geçmişten ders almanın ve geleceğe bakmanın bugün hepimizin görevi olduğunu öğretiyor. Bu görüş tüm insanlara yurtta barış, cihanda barış ilkesinin hedeflemelerini söyleyen Kemal Atatürk’ün bu sözlerinden daha iyi anlatılmazdı. Şiddetli çatışmalara rağmen tarihten ve gelen o dönem mevcut olan amansız düşmanlığının yerini şimdi sağlam dostlukların ve sarsılmaz ittifakların almış olması burada, Çanakkale’de yaşananların mirasıdır. Türkiye ve Büyük Britanya’nın karşı saflarda olmasından yüzyıl sonra bugün NATO müttefiklerin ve güvenilir dostlar olarak omuz omuza durmamız, uzlaşmanın önemini gösteren dikkat çekici bir kanıttır. Büyük babam o dönemde burada olsa Türk askerine bir düşman olarak bakardı ama ben şu anda bir Birleşik Krallık Bakanı olarak hepinize dostum olarak bakıyorum. Yüz yıl önce siperlerdeki korkunç gaz olayından sonra bütün ülkeler dünyayı kimyasal silahlardan temizlemeye karar verdi. Hep beraber yüz yıl sonra bu bilgeliğe tutunup, diriltelim. Bu törenin anma ve uzlaşma anlamında en üst seviyede faydalı olmasını dilerim” dedi.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti adına konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale dirilişine ve zaferine giden yolda bedenini ve ruhunu ortaya koyarak verdikleri mücadele örneği ile burada çarpışan neferlerimiz, vatan toprağı ile bütünleşip, isimleri ile milletimiz nezdinde adeta bayraklaşmışlardır. Birçok evlad-ı vatanın ve gencin ziyanına yol açan Çanakkale Muharebeleri, milletçe fedakarlığın, kendisine yöneltilen yıkıcı güçlerin kırılmasının, ulus olmanın gücünü ortaya koymuştur. 103 yıl sonra bugün, zaferin tecelligahı olan Gelibolu Tarihi Alanı’nda, aziz şühedamız için yapacağımız anmanın onların aziz ruhlarını yad etmesini temenni ediyoruz. Bugün vatan olabilme bilincine değerli bir katkı sunan Çanakkale Müdafaası, çok büyük bir askeri zafer olmanın yanında, milli bir devlet olma yolunda önemli bir kazanım olarak da karşımızda durmaktadır. 8,5 ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri, her Osmanlı neferine büyük milletler arasında “Ben de varım” demek yetkisini vermiştir. Dönemin basın manşetlerinde de vurgulandığı üzere cesur, metin, korku nedir bilmez Osmanlı askeri tüm dünyaya karşı kurtuluşa olan inancını kanıtlamıştır. Dünya savaş tarihinde örneğine az rastlanır bir şekilde çok dar ve yakın mevzilerde, daracık bir alanda çarpışarak millet için yüce bir gurur kaynağı olmayı başarmıştır. Milletimiz nazarında sonsuz bir güven ve güç oluşturan Çanakkale Zaferi şerefli bir şekilde neticelenerek Osmanlı askerinin dünya nazarındaki şanını da yüce bir mevkiye taşımıştır. Şan ve şeref örnekleriyle örülü Çanakkale Zaferi’ne dair, vicdanlarımızda sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir. Çanakkale kahramanlığı sadece İstanbul’u ve bağımsızlığımızı kurtarmakla kalmamış, ulusumuzun, yüce milletimizin medeniyette önemli bir etken olabilmesi için gereken yiğitlik ruhunu da yeniden uyandırmıştır. İlahi bir diriliş ve cesaret ile varoluş mücadelesini oluşturan destansı zaferin tarihi kahramanlarını rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun.”

Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Çanakkale’de şehit düşen askerler için dua edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği’nin konserinin ardından tören geçişi yapıldı. Tören geçişine Türk askerleri, yabancı askerler, gaziler, izciler ve Çanakkale kara savaşlarında şehit veren liselerin öğrencileri katıldı.

F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyadaki sayılı akrobasi timlerinden olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi SOLOTÜRK’ün gösterisi yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

SOLOTÜRK’ün gösteri sunduğu törenler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ın şehitlik defterini imzalaması ve ardından şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Bakan Yardımcısı Yayman’ın yanı sıra İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Duttorn, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.?