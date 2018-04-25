Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı

Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ve Avustralya İçişleri Bakanı Dutton'ın Anzak Günü ile ilgili konuşmalarına yer verilen törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Bazı ülkelerin çelenklerinin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam eden tören, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlandı.

- "Burası harika bir yer"

Törene Avustralya'dan katılan psikolog Andrew Dalton (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Çanakkale'ye geldiğini ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Şafak Ayini" geleneğinin ailesi tarafından yıllardır devam ettirildiğini anlatan Dalton, "Ben de cesurca savaşanları hatırlamak, onlara saygı göstermek için buradayım. Burası harika bir yer. Bu deneyimi bize yaşattıkları için de Türkiye'ye teşekkür ederim. Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye olarak hepimiz burada ve bir aradayız." dedi.

Avustralyalı Tia Peterson (20) ise birkaç senedir Gelibolu üzerine araştırmalar yaptığını dile getirdi.

Yıllardır törene katılmak istediğini belirten Peterson, şunları kaydetti:

"İlk kez burada bulunuyorum. Çok etkileyici. Herkes üşümüş ve yorgun ama çok heyecanlı olduklarını hissedebiliyorum. Herkesin burada bulunması çok özel bir durum. Burada olan herkesi tebrik ediyorum. Hava soğuk olsa da atmosfer harika."

- Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.