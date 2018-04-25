ÇANAKKALE (AA) - Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, 103 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ilişkin, "Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçen bu seferi anmak için burada hep birlikte toplanmış olmamız en büyük onurdur." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.

Törende konuşan Dutton, anma etkinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Törende Yeni Zelandalı ve Türk dostlarımızla burada her iki taraftan on binlerce kendini feda eden askeri anmak naçizane onur verici." ifadesini kullandı.

Dutton konuşmasında, Gelibolu'da savaşan genç, yaşlı tüm askerlerin hastalık ve sert iklim gibi zor şartlarda nasıl mücadele verdiğini anlattı.

Çanakkale'de mücadele veren Anzakların birçoğunun ismi, mezarı ve hikayelerini öğrenme imkanına sahip olduklarını kaydeden Dutton, "Ancak ne yazık ki bazı hikayeleri hiçbir zaman bilemeyeceğiz." diye konuştu.

Planladıkları hayatı yaşamak için ülkelerine dönme fırsatı olamayan askerlerin direnç ve kararlılıktan oluşan mirasının devam ettiğini vurgulayan Dutton, "Onların bizlere bıraktıkları bu miras bugün hala yaşıyor." dedi.