ÇANAKKALE (AA) - Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılına ilişkin, "Bugün atalarımızı ve onların ülkelerimize hizmetlerini onurlandırırken, bir yandan da kolektif güvenlik ve barışı elde etmek ve korumak için birlikte çalışmaya olan bağlılığımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.

Törende konuşan Reddy, katılımcıları selamlayarak, "Bugün, bu küçük toprak parçasında atalarımızın ızdıraplarını ve kahramanlıklarını hatırlarken, aynı zamanda tarihimizden öğrendiğimiz dersleri de düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı'nın dehşete düşüren katliamının, dünya barışının peşinde koşmak ve bunu emniyete almak için toplu çabalara yol açtığına vurgu yapan Reddy, "Gerçekte ise bu çabalar 1939'da başarısızlığa uğradı ve uluslar yeniden küresel çatışmanın dehşetini deneyimlediler. " diye konuştu.

Reddy, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, böylesi bir olayın yeniden tekrarının önüne geçmek için uluslararası bir sistem kurulduğunu anımsatarak, "Eksikleri olsa da bu sistem, iki dünya savaşında askerlerimizce deneyimlenen korkunç kan dökme ve yaşam kaybını önlemek için sahip olduğumuz en iyi mekanizma olarak kaldı." değerlendirmesinde bulundu.