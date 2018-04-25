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Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Lone Pine Anıtı'nda anma töreni yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları katıldı.

Tören, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanların anıtı ve mezarları ziyaretiyle başladı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması, çelenklerin konulması ve milli marşların okunmasının ardından sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti adına çelengi anıta, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Lone Pine

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