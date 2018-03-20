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Çanakkale” Konulu Yarışmalarda İl Geneli En Çok Derece Viranşehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Şanlıurfa Geneli “Çanakkale’yi Ne Kadar Biliyoruz” konulu Tiyatro, Şiir Okuma ve Yazma, Kompozisyon ve Resim yarışmaları düzenlendi.Düzenlenen Yarışmalarda Viranşehir çeşitli kategorilerde İl düzeyinde en çok derece elde eden ilçe oldu.İl Geneli yapılan “Çanakkale’yi Ne Kadar Tanıyoruz” konulu yarışmalarda Tiyatro ve Şiir Okuma dallarında Viranşehir Ortaokul ve Lise Kategorilerinde İl birincisi olurken Şiir Yazma Yarışmalarında da Ortaokul ve lise Kategorilerinde İl İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Düzenlene tiyatro yarışmasında Viranşehir Kız Anadolu Lisesi sergilediği “Memleket Sevdalısı” adlı tiyatro gösterisi ile İl birincisi oldu.

Çanakkale” Konulu Yarışmalarda İl Geneli En Çok Derece Viranşehir’de

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Şanlıurfa Geneli “Çanakkale’yi Ne Kadar Biliyoruz” konulu Tiyatro, Şiir Okuma ve Yazma, Kompozisyon ve Resim yarışmaları düzenlendi.
Düzenlenen Yarışmalarda Viranşehir çeşitli kategorilerde İl düzeyinde en çok derece elde eden ilçe oldu.
İl Geneli yapılan “Çanakkale’yi Ne Kadar Tanıyoruz” konulu yarışmalarda Tiyatro ve Şiir Okuma dallarında Viranşehir Ortaokul ve Lise Kategorilerinde İl birincisi olurken Şiir Yazma Yarışmalarında da Ortaokul ve lise Kategorilerinde İl İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Düzenlene tiyatro yarışmasında Viranşehir Kız Anadolu Lisesi sergilediği “Memleket Sevdalısı” adlı tiyatro gösterisi ile İl birincisi oldu. Şiir Yazma kategorisinde Şairnabi Ortaokulundan Celal Ayata Ortaokullar arasında birinci olurken, Liseler arasında ise Berivan Özgezer İl Birincisi Oldu. Şiir Okuma yarışmasında ortaokullar arasında Gömüllü İmam Hatip Ortaokulumuz, liseler arasında ise Viranşehir Kız Anadolu Lisesi İl ikincisi olarak ilçemizin gurur kaynağı oldu.
Çanakkale yarışmalarına katılarak derece elde eden öğrencilerimizi tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, “Çanakkale ecdadımızın bizlere armağan ettiği ve bizim de gurur kaynağımız olan kocaman bir destanın adıdır. Çanakkele’yi düşmana karşı muhafaza ederek bu günlere gelmemizi sağlayan tüm Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onların kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak bizlerin temel vazifemizdir. Bu anlamda bü tür yarışmaların düzenlenmesi öğrencilerimizin Çanakkale Destanını unutmamaları adına çok önemli bir etkinliktir. Çanakkale ruhunu canlandırarak Tiyatroda İl Birincisi olan, Şiir Okuma ve Yazma Yarışmalarında Ortaokul ve Lise kategorilerinde İl birincisi ve İl İkincisi olan öğrencilerimizi ve çalışmalarında katkıları olan Öğretmen ve İdarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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