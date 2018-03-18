Çanakkale Köprüsü inşaatında denize iniliyor

"Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır. 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Karşımızda imansızlar vardı, ama bizim Mehmedimiz imanıyla yürüdü, şehadete yürüdüler çünkü onlar şehadetin ne yüce makam olduğunu biliyorlardı. Şunu da biliyorlardı, 'Eğer şehit olursam, sevgililer sevgilisi Peygamberime en yakın makamda olacağım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz.' Birkaç gündür şunu söylüyordum. 'Artık Afrin için zafer yakın diyordum.' Allah ayetinde öyle buyuruyor. 'Allah'ın yardımı ve fetih yakındır, müjdele.' diyordu. Biz o müjdeye inandık ve fethin yakın olduğunu gördük. Elhamdülillah bu sabah 08.30 itibarıyla Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Afrin'e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi, Türk Bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı direklere çekildi. Neler vardı neler? O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2 bin 193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık. Sınırlarımızdan devamlı bizi taciz ettiler, devamlı bizlere roket atışı yaptılar. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama netice alamadılar. Çünkü biz o ilahi müjdeye iman etmiştik. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Rabbime bizlere bugünlere gösterdiği için hamdediyoum. Kahraman askerlerimize ve vatanlarını savunmak için fedakarca mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır. Biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devlettik biz, Osmanlı'da. Küçüldük, küçüldük, küçüldük, daha 1900'lü yıllarda 5 milyon kilometrekareydik. Şimdi 780 bin kilometrekareye düştük. Buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Yok PKK'ymış, yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş... Onlara 'İnlerine gireceğiz.' dedik, Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Bestler Dereler'de girdik. Kaçacak delik aradılar, Suriye'ye kaçtılar, gene kovaladık. Geldiğimiz nokta ortada. Bu sabah itibarıyla 3 bin 603 teröristi etkisiz hale getirdik."

Çanakkale'nin iftihar vesilesi olmanın yanı sıra ilham ve güç kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Kuşkusuz her vatan evladının ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çıkaracağı çok büyük dersler vardır. Çanakkale yokluklar, zorluklar karşısında yılmamak; gördüğü onca vahşete rağmen insanlıktan, adaletten vazgeçmemek demektir. Çanakkale, Türk millet olarak vatanımıza, hürriyetimize bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir." dedi.

Geçmişte bu topraklarda verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkenin yeni istikbal mücadelesinin de anlaşılamayacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk milleti 'Ya istiklal ya ölüm' kararını vererek, sadece şanlı bir zafere değil, aynı zamanda geleceğine, istikbaline koşmuştur. Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka... Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız. Her kardeşimizin burada şehitlerimizin adlarına, yaşlarına, şehir ve ülkelerine bakarak kazandığımız zaferin gerçek manasını idrak etmelerini istiyorum. Mehmet Akif'in iradesiyle ve ifadesiyle 'Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer', 10 binlerce kilometre öteden buraya bir gaye için gelmişlerse, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden kardeşlerimiz de Çanakkale'ye bir hedef için koştular. Analar, ciğerparelerini kına yakarak Çanakkale'ye bir gayeyle gönderdiler. Ne dediler, 'Git oğlum git, ya gazi ol ya şehit.' Şu analara bak... Sizlerle iftihar ediyoruz. Bu milletin anaları iftihar edilecek annelerdir. Burada göğsünü dönemin en ileri silahlarına siper eden Mehmetçikler bunu bir ideal, bir sevda uğuruna yaptılar. Onlar bu toprakların bağımsız olmasını arzuluyordu. Onlar bu milletin güven, huzur, refah, barış içinde yaşamasını arzu ediyorlardı. Onlar mazlum ve mağdurların sığınağı olan bu ülkenin güçlü ve müreffeh olmasını istiyorlardı. Türkiye'nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, şanına, medeniyetine ve omuzlarına taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını istiyorlardı. Allah'a hamdolsun şehitlerimiz gözü arkada kalmadı."

(Sürecek)