Çanakkale Köprüsü inşaatında denize iniliyor

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınacağı tarihe ilişkin, "Tabii bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız." dedi. Erdoğan, Gelibolu'da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ndeki konuşmasına, şehitlerin gözünün arkada kalmadığını, göreve geldikleri günden bu yana Çanakkale ruhunu miras bırakan o eşsiz kahramanlara vefa borcunu ödemek için çalıştıklarını ifade etti. Çanakkale'den aldıkları cesaretle, ilhamla Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 15 senede Türkiye'yi 3,5 kat büyüterek, 282 bin yeni derslik yaparak, ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 100 kilometreye çıkararak şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolara çıktığını anlatarak, "Milli gelirimizi 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkararak Türkiye'yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayinde bugün 15 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. Bugün milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan, her yıl dost ve kardeş ülkelerden binlerce öğrenciye burs veren, nerede bir mazlum, mağdur varsa yardımına koşan bir ülke var." diye konuştu.

Bugün kendi silahını, tankını, topunu, helikopterini, insansız hava araçlarını yapan, üreten ve bunları ihraç eden bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Hasta adam deniliyordu. Evet, bize hasta diyenler şimdi hasta oldu. Hamdolsun daha iyi olacak. İşte burada bugün dev bir yatırımın hamdolsun fore kazıklarını çakıyoruz. Dünyada 17. satın alma paritesine göre 13. sırada yer alan bir Türkiye var. Biz bunlarla yetinmiyoruz. Ülkemizi hayalleriyle buluşturmak için, 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşte bugün bir taraftan şehitlerimizi minnetle anarken, aynı zamanda onların uğruna canlarını feda ettiği idealleri de gerçekleştiriyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın harflerle nakşedilen büyük bir destan yazmışlardı." - "1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür" Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgalarını vurduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl temelini attığımız, bugün de kule keson ilk beton dökümüyle, deniz dibi kazık çakımını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Ben bunların detayına girmeyeceğim. Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız zaten bunları anlattılar. Zaman kaybetmeden hemen inşallah şimdi adımı atalım. Bu önemli projeyi planlandığı şekilde hamdolsun hayata geçiren hükümetimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mimarından mühendisine, bunu bildiğiniz gibi yap işlet devret anlayışıyla yapıyoruz. Burada cebimizden para çıkmayacak. Yapan, işleten ve ondan sonra devreden bir ekonomi anlayışıyla bu adımı atıyoruz. Artık emeği geçen ve geçecek olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.Sayın Başbakanımız, Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Gayretlerinin devamını beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bugün ayrıca bu tören vesilesiyle iki anlamlı eseri ayrıca hizmetimize sunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız. Nasıl iyi mi? Bak şimdi bugün çırpınıyor deniz. Burada artık feribotlar da çalışmaz, zorluk var. Öyle mi? Ama asma köprümüz yapıldıktan sonra artık böyle bir şey kalmayacak."