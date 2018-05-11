Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında görevli, aralarında yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin bulunduğu muvazzaf 17 askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Antalya ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda 15 asker gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

