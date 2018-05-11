Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deniz kuvvetlerideki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğüklerine bağlı ekipler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli, içlerinde yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu muvazzaf 17 rütbeli askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
OPERASYON 10 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çanakkale merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Antalya ve Bolu olmak üzere 10 ilde FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup muvazzaf 15 rütbeli asker gözaltına alındı.
2 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. (İHA)
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