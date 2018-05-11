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Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:44 | Son Güncelleme

Çanakkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda muvazzaf 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deniz kuvvetlerideki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğüklerine bağlı ekipler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli, içlerinde yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu muvazzaf 17 rütbeli askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

OPERASYON 10 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Antalya ve Bolu olmak üzere 10 ilde FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup muvazzaf 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

2 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. (İHA)

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Çanakkale Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması FETÖ PYD muvazzaf askerler Rütbe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini verenler hesap verirdi çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılırdı fetoscu bedelli damat ferit devleti yönetiyor olmazdı. Değişim şart olmuştur
Hadi ya nasıl kapı açık bırakılmışsa bunlara bitmiyorlar karınca sürüsü gibi...Ey akp gün gelecek mecliste fetönün isteyip sizin verdiğiniz her şeyden yargılanacaksınız.Gün gelecek sizin isimleri de okuyacaz burda fetöye makam mevki kadro silah din iman tesis etmekten üçün tutuklayacaksınız...Hatta sizi cemaatin yapılanmasından dolayı uyaran Hdpli ve Chpli vekillere mecliste hakaret edip Fethullah Güleni öven ona toz kondurmayan konuşmalarınız izlettirilecek unutmayın er yada geç bu olacak...Meclis bombalandı sizin sayenizde meclis!
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini verenler hesap verirdi çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılırdı fetoscu bedelli damat ferit devleti yönetiyor olmazdı. Değişim şart olmuştur...
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