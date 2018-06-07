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Çanakkale merkezli insan kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Dört ilde insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 4 ilde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri ve insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve İstanbul'da, 16 adrese eş zamanlı düzenledi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 15 cep telefonu, 13 sim kart, sahte ehliyet, sahte pasaport, 20 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca fişeği, 12 adet fişek, hafıza kartı, 2 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale insan kaçakçılığı operasyonu

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