Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 18 Mart’ın Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı günün adı olduğunu belirterek, “Bizlerin de o günkü ruhu mutlaka yaşatması gerekiyor, zaten o ruhun bugün varlığını çok şükür görüyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, düzenlediği etkinlikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni andı. Eğitim Fakültesi B Blok’ta düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ile öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta”

Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın açılış konuşması ile başlayan anma programında Çağlayan “Türk Milleti’nin bin yıllık vatanı Anadolu’yu, Türk milletinden almak için dünyanın en büyük donanması ve ordusuyla saldıran İngiltere ve Fransa’ya karşı Anadolu’nun Türk ve Müslüman kalacağını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, komuta heyeti ve yiğit evlatları göstermiştir. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ayrıca Çanakkale’yi kazanan ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu gösteren Afrin gazilerimize selam olsun, aziz şehitlerimize Allah rahmet etsin. Programın düzenlenmesinde emek ve gönül veren saygıdeğer Şeyma Büyükkavas Kuran ve Mediha Mangır hocalarım ve Türkçe eğitimi öğrencilerimize, desteklerinden ötürü Dekanlığımız ve Rektörlüğümüze teşekkür ederim. 57. Alay Sancağı aramızda, inşallah şehitlerimizin ruhu da aramızdadır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.