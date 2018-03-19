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Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 18 Mart’ın Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı günün adı olduğunu belirterek, “Bizlerin de o günkü ruhu mutlaka yaşatması gerekiyor, zaten o ruhun bugün varlığını çok şükür görüyoruz” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, düzenlediği etkinlikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni andı. Eğitim Fakültesi B Blok’ta düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ile öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta”
Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın açılış konuşması ile başlayan anma programında Çağlayan “Türk Milleti’nin bin yıllık vatanı Anadolu’yu, Türk milletinden almak için dünyanın en büyük donanması ve ordusuyla saldıran İngiltere ve Fransa’ya karşı Anadolu’nun Türk ve Müslüman kalacağını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, komuta heyeti ve yiğit evlatları göstermiştir. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ayrıca Çanakkale’yi kazanan ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu gösteren Afrin gazilerimize selam olsun, aziz şehitlerimize Allah rahmet etsin. Programın düzenlenmesinde emek ve gönül veren saygıdeğer Şeyma Büyükkavas Kuran ve Mediha Mangır hocalarım ve Türkçe eğitimi öğrencilerimize, desteklerinden ötürü Dekanlığımız ve Rektörlüğümüze teşekkür ederim. 57. Alay Sancağı aramızda, inşallah şehitlerimizin ruhu da aramızdadır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk’e yazılan kasideyi paylaştı"
Ardından Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Sürmeli “Çanakkale Zaferi” isimli konferansını verdi. Çanakkale Zaferi’nin önemine değinen Prof. Dr. Sürmeli, Türk ordusunun savaşa girme sürecini ve zafere giden yolu detayları ile anlattı. Ayrıca Sürmeli, kazanılan zafer sonrası Suriye, Filistin ve Lübnan’dan Çanakkale’ye ziyaret için gönderilen Arap İlmi Heyeti içerisinde bulunan Abdülkerim Uveyda’nın, Mustafa Kemal’e yazdığı Kaside’yi paylaştı.
Prof. Dr. Serpil Sürmeli konferansına Şehit Yüzbaşı Enver Efendi için yazılan dizeleri okuyarak son verdi.
Konferansın sonunda Prof. Dr. Serpil Sürmeli’ye Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç fidan sertifikası vererek teşekkür etti.

“18 Mart dirilişin destanlaştığı gündür”
Rektör Bilgiç günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında, “18 Mart Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı günün adıdır. Bizlerin de o günkü ruhu mutlaka yaşatması gerekiyor, zaten o ruhun bugün varlığını çok şükür görüyoruz. Bu ruhun nelere kadir olduğunu bilen bir millet olarak, üzerimizdeki kutsal görevin farkında olarak daha çok çalışıp güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Siz müstakbel öğretmenlerimizin omzunda da ağır bir yük değil, çok önemli bir görev olduğunu unutmamanız gerekiyor. Çünkü sizin ellerinizde büyüyecek gençlerimiz ve onlara aktaracağınız bilgiler, geleceğimiz adına çok önemli. Biz sizlerden ümitvarız; Allah sizlerin zihinlerini açık etsin, güç kuvvet versin. Hepinizin yolu bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.
Anma programı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran’ın öncülüğünde düzenlenen Türkçe bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Oratoryosu ile son buldu.
Anma programının sonunda oratoryoyu gerçekleştiren öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta

Çanakkale ruhu bugün de dimdik ayakta

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