Çanakkale ruhu Torbalı’da canlandı

Torbalı Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Belediye Kültür Merkezinde “Bir diriliş destanı türkülerle Çanakkale” isimli bir etkinlik düzenledi.

Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Torbalı’da “Bir diriliş destanı türkülerle Çanakkale” adlı etkinlik düzenlendi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale’deki kahramanlık destanı birbirinden güzel türkülerle yad edildi. Türkü aralarında Çanakkale Savaşına dair hikayelerin anlatıldığı, şiirlerin okunduğu programa Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de eşi Arzu Görmez ile birlikte katıldı. Duygu yüklü programda solistler Arzu Dereli, Ali Çakar, Serhat İren, Gani Kıratlı, Yılmaz Demirtaş, Emre Oral Burç sahnede 12 türkü seslendirdi. Türkülerin okunduğu esnada seyircilere perdeye yansıtılan görüntüler vasıtasıyla Çanakkale Savaşından sahneler izlettirildi.

Salonu dolduran yüzlerce seyirci yoğun bir duygu selinin yaşandığı programı ayakta alkışladı. Programın açılış konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Çanakkale ruhunun aradan geçen 103 yıla rağmen hala dipdiri olduğunu vurgulayarak, “Toprağını, bayrağını, varlığını, ezanını, onurunu korumak adına yüz yılardır kesintisiz biçimde hep elleri tetikte olan, bu kadar savaşan, kıtadan kıtaya seferler düzenleyen başka bir devlet ve millet olduğunu sanmıyorum. Bugün bile kahraman ordumuz Afrin’de, terör odakları ve onların uzantılarıyla mücadele ediyor. Bu operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Yakın tarihimize baktığımızda hep şunu görüyoruz; emperyal güçler bizi bölmek adına her dönemde farklı bir projeyle karşımıza çıkıyorlar. Bunun adı bazen PKK, bazen DEAŞ, bazen PYD, bazen de FETÖ oluyor” dedi.

“Bu güzel ülkede ekonomik ve siyasi istikrarsızlık oluşturmak için bölücü, ayrılıkçı terör örgütleriyle yıllardır mücadele ettik, ediyoruz” diye Başkan Görmez, “15 Temmuz 2016’da Cumhuriyet’in varlığına, milletin birliğine, demokrasimize tarihin en büyük, en kalleş tuzağı kuruldu. Güçlü, dirayetli, korkusuz, milletine güvenen, davasına yürekten inanan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşlarıyla yüce milletimizin onurlu direnişi sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi bastırıldı. İhanet çetelerini çökertmeyi başaran milletimiz, Cumhuriyeti büyük bir tehlikeden kurtardı ve bütün dünyaya demokrasi destanı yazdı. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle anıyorum. Çanakkale ruhu birlik ve beraberliğin, ondan doğan zaferin ruhudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle saygıyla anıyorum. Çanakkale Şehitliğinde bütün bu İslam coğrafyasından, ülkemizin her noktasından ilinden şehitler vardır. İzmirli, Ankaralı, Konyalı, Diyarbakırlı, Şanlıurfalı, Kahramanmaraşlı, Tokatlı, Yozgatlı, Halepli, Şamlı, yan yana yatıyor. Çanakkale ruhunu bizler yaşattıkça ve korudukça ne bizi bir güç yıkabilir ne de bölebilir. Allah birliğimize, beraberliğimize zeval vermesin, bizim bu alçak tuzakların hepsini boşa çıkarmaya gücümüz var. Bu vesileyle vatanın birliği ve milletin bekası için can veren bütün şehitlerimizi tekrar tekrar rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.