"Çanakkale ruhunun zayıflamadığını görüyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Cenabı Allah Çanakkale ruhunu hiç zayıflatmasın inşallah, zayıflamadığını görüyoruz hamdolsun" dedi.

İşliyen, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda, "Çanakkale Ruhu ve Çanakkale'yi Anlamak" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İşliyen, Çanakkale Savaşı'nda Türk askerinin, ölümden korkmadan nasıl kurşunların üzerine yürüdüğünü anlattı.

Birbirine yakın siperlerde kahraman Mehmetçik'in gözünü kırpmadan, öleceğini bilerek düşen arkadaşının yerine geçtiğini belirten İşliyen, "Düşman saflarında yer alan bir batılı 'Bizim bunları mağlup etmemiz mümkün değil zaten. Bizim yaşamaya duyduğumuz özlem kadar, onlar ölüme özlem duyuyorlardı.' diyor. Neden? Nedir bu? Yani üzerine gelen kurşun yağmurunun önüne kendisini atmaya iten insanımızı, hangi ruhtu? Cenabı Allah Çanakkale ruhunu hiç zayıflatmasın inşallah, zayıflamadığını görüyoruz hamdolsun."

İşliyen, 2015 yılında Diyarbakır'da müftülük yaptığını anımsatarak, o dönem Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması ve tuzaklanan patlayıcıların imhası için başlatılan operasyona işaret etti.