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'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL, ( DHA ) - ÇANAKKALE Savaşı’nın ve savaşa katılan  askerlere ait eşyaların sergilendiği “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi” ziyaretçilere açıldı.

'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı

İSTANBUL, ( DHA ) - ÇANAKKALE Savaşı’nın ve savaşa katılan askerlere ait eşyaların sergilendiği “Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi” ziyaretçilere açıldı.

'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne sayılı günler kala Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğinde kurulan müze, açılış gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Ücretsiz gezilebilen müzeyi, vatandaşların yanı sıra okullar da ziyaret ediyor. Müzenin ilk ziyaretçileri arasında, Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri yer aldı. Bu sene temsili şehitlik bölümünde ise Afrin’de şehit düşen; Koray Çalışkan, Fatih Mehmethan ve Ozan Olgun Köreke’nin adları, Çanakkale’de şehit düşen Kartallı şehitlerin adlarının yanında yer alıyor.

"HER YIL 25 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR"

Kartal Özel kalem Etkinlik Alanı sorumlusu Cem Arkan Çanakkale’ye gitme imkanı bulamayan vatandaşların , özellikle de öğrencilerin müzeye ilgi gösterdiklerini söyleyerek, "8 yıldır her sene bu dönemde açılan Çanakkale Şehitleri Müzesi her yıl 25 bin ziyaretçi kabul ediyor. 30 Mart gününe kadar müze açık olacak" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE BU TOPRAKLARDA RAHAT UYUYORUZ"

İlkokul öğrencisi Kübra Çemköy ve Ezel Karataş ise‘ Şehitlerimiz sayesinde şu anda biz varız, onlar sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda açılan müzeye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Çanakkale Savaşı’nda kullanılan mühimmat, askeri teçhizatlar, kişisel eşyalar ve daha pek çok malzeme ve belgeyi içeren müzede panolar aracılığı ile bilgi de veriliyor. Mart ayı boyunca ziyarete açık kalacak müzede sıhhiye çadırı, maket mezar taşları ve kuru ekmek ile dönemin savaş koşulları da canlandırılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü nedeniyle açılan 'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ni bu yıl da binlerce vatandaşın ve öğrencinin gezmesi bekleniyor. Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden ve kütüğü Kartal’da olan şehitler için de ayrı bir bölüm bulunuyor.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı

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