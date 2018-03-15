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Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Mekor Hayim Musevi Sinagogu'nda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, 'Çanakkale Savaşları-1.

Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Mekor Hayim Musevi Sinagogu'nda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, 'Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Sergi açılışına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru ve çok sayıda Yahudi katıldı. Sergi, 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında saat 13.00-17.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.
Sergide, Yüzde 70’i yabancı kaynaklı belgeler arasında Çanakkale’de kahramanca çarpışan Türk Yahudiler’e dair bilgiler yer alıyor. Eserlerin çoğu görsel materyal olmakla birlikte, görselleri tamamlar nitelikte 10 kadar metin ve öykü panosu da bulunuyor. Beş ana bölümden oluşan serginin yolculuğu, 1893 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid’e gönderilen dilekçe ile Musevi toplumunun da askere alınması talebiyle başlıyor ve Sarıkamış’tan Çanakkale’ye hatta Galiçya’ya kadar her cephede yer alan, aynı coğrafyada yaşayan insanların, herhangi bir din, dil, etnik köken ayrımı yapmaksızın bir arada kendi vatanları uğruna hayatlarını feda edişleriyle son buluyor. 'Çanakkale Savaşı-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri' belge sergisinde, toplam 66 belge yer alıyor.
Osmanlı Devleti zamanı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yahudilerin yaşadığını belirten Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru, "Bu Yahudiler her zaman memleketleri için gerektiği zaman her konuda olduğu gibi savaşa da katıldı. Cepheye de gitti. Onların göstergesi olan bazı belgeler burada sergileniyor" dedi.

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Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldıÇanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldıÇanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldıÇanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldı

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