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’Çanakkale Savaşları-1’inci Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi’nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, Mekor Hayim Musevi Sinagogu’nda, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde, ’Çanakkale Savaşları-1.

Çanakkale’de, Mekor Hayim Musevi Sinagogu’nda, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde, ’Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Serginin açılışına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru ve çok sayıda Yahudi katıldı. 15 Nisan’a kadar açık kalacak sergi, 13.00-17.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.
Sergide, yüzde 70’i yabancı kaynaklı belgeler arasında Çanakkale’de kahramanca çarpışan Türk Yahudilere dair bilgiler yer alıyor. Eserlerin çoğu görsel materyal olmakla birlikte, görselleri tamamlar nitelikte 10 kadar metin ve öykü panosu da bulunuyor. Beş ana bölümden oluşan serginin yolculuğu, 1893 yılında Sultan 2’nci Abdülhamid’e gönderilen dilekçe ile Musevi toplumunun da askere alınması talebiyle başlıyor ve Sarıkamış’tan Çanakkale’ye hatta Galiçya’ya kadar her cephede yer alan, aynı coğrafyada yaşayan insanların, herhangi bir din, dil, etnik köken ayrımı yapmaksızın bir arada kendi vatanları uğruna hayatlarını feda edişleriyle son buluyor. ’Çanakkale Savaşı-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri’ belge sergisinde, toplam 66 belge yer alıyor.
Osmanlı Devleti zamanı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yahudileri ifade eden Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru, "Bu Yahudiler her zaman memleketleri için gerektiği zaman her konuda olduğu gibi savaşa da katıldı. Cepheye de gitti. Onların göstergesi olan bazı belgeler bu sergide sergileniyor" diye konuştu.

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