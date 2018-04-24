Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Beyşehir’de

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze, Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşları’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye’yi il il dolaşan ve bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Beyşehir İlçe Belediyesinin katkıları ile ilçe merkezine getirilerek ziyarete açıldı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çanakkale Gezici Müzeler Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Gezici Müzenin 7 yıldan bu yana Türkiye’yi karış karış gezdiğini vurgulayarak, “Niçin dolaşıyor, amacımız nedir? Çanakkale’ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu anlatabilmektir. Dolayısıyla, müzemiz bu sene 18 Mart etkinliklerinde Konya’da idi. Konya ile başladık ve Konya ilçeleri ile de bitireceğiz. Bu vesile ile Beyşehir’deyiz. Bundan evvel Akşehir ve Ilgın ilçelerini dolaştık. Orada çok büyük katılımlarla, rekorlarla karşılaştık” dedi.

Yürükaslan, Çanakkale denildiğinde tek düşünülecek şeyin bugünlere nasıl gelindiği ve nasıl yaşanıldığı gerçeğinin sorgulanması gerektiğini vurgularken, “İşte Çanakkale sayesinde, o Çanakkale ruhunun getirdiği azimle bugün ordularımız hala cepheden cepheye koşuyor ve savaş veriyor. Çanakkale dediğimiz zaman unutmamanız gereken en büyük gerçek, bizim bugünlere nasıl geldiğimizi, Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu ve nasıl yaşadığımızı anlamamız gerektiğidir. İşte bunları canlı olarak nakledebilmek için bu müze hazırlandı. 7 senedir de Türkiye’yi dolaşıyoruz, köşe bucak” diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden 50 kişiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyareti

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ülke tarihinin destanlarla dolu olduğunu, bunlardan en büyük destanın ise Çanakkale destanı olduğunu vurguladı. Çanakkale’de yaşanılan o ruhun günümüzde de unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Özaltun, “Bu münasebetle günümüzde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye birebir yerinde görmek için geziler düzenleniyor. Bu müze uygulaması ise gerçekten çok harika olmuş. Çanakkale sizlerin ayağına gelmiş. Çanakkale ruhunu görebilme adına bu müze işte içeride. Düşünen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte gezeceğiz inşallah. Akşehir ve Ilgın’da müzenin gezi rekorları kırdığı belirtildi, inşallah Beyşehirimizde de bu anlamda rekorlar kıracağımızı umut ediyoruz. Rekora katkı sağlaması amacıyla da Beyşehir Belediyesi olarak bir destek daha vermek istiyoruz. Beyşehir’den müzemizi ziyaret edenler arasında tutulan kayıtlardan yola çıkarak noter huzurunda çekilecek kurada belirlenecek ilk 50 kişiyi hızlı trenle Ankara’ya götürüp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ettirmek istiyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.