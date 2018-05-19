HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çanakkale Savaşları'nın tıbbiyeli kahraman şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:20 | Son Güncelleme

Tıbbiyeli öğrencilerin şehit olduğu saatlerde, Kanlısırt'tan 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar anma yürüyüşü yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyeliler, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda törenle anıldı.

Sağlık-Sen üyeleri tarafından tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde organize edilen "Tıbbiyeden Şehadete Programı" kapsamında, 1915 yılında 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan ve şehit olan tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni yapıldı.

Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde iftarın ardından ilahiler okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Programın bu sene 8'incisini düzenlediklerini hatırlatan Memiş, "Bu yılki anma programımız ramazan ayına denk geldi. Türkiye'nin en büyük sağlık sendikası olarak, tıbbiyeli şehitlerimizin vermiş oldukları mücadelede şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruz." dedi.

Anma programı, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun katıldığı "Tapınak Şövalyelerinden 15 Temmuz'a Kumpas Tarihi" söyleşisiyle devam etti.

Katılımcılar söyleşinin ardından, tıbbiyeli öğrencilerin şehit olduğu saatlerde Kanlısırt mevkisinden 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar tekbirler eşliğinde yürüdü.

Törene, Çanakkale Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldıÇanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı
Süleyman amca Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendiSüleyman amca Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma programı Çanakkale Gelibolu Yarımadası Şehit Tıbbiyeliler

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Ölü ve yaralı var

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Ölü ve yaralı var

Süleyman amca Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman amca Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Sabrımız kalmadı'

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Sabrımız kalmadı'

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.