Çanakkale Savaşları'nın tıbbiyeli kahraman şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyeliler, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda törenle anıldı.
Sağlık-Sen üyeleri tarafından tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde organize edilen "Tıbbiyeden Şehadete Programı" kapsamında, 1915 yılında 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan ve şehit olan tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni yapıldı.
Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde iftarın ardından ilahiler okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Programın bu sene 8'incisini düzenlediklerini hatırlatan Memiş, "Bu yılki anma programımız ramazan ayına denk geldi. Türkiye'nin en büyük sağlık sendikası olarak, tıbbiyeli şehitlerimizin vermiş oldukları mücadelede şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruz." dedi.
Anma programı, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun katıldığı "Tapınak Şövalyelerinden 15 Temmuz'a Kumpas Tarihi" söyleşisiyle devam etti.
Katılımcılar söyleşinin ardından, tıbbiyeli öğrencilerin şehit olduğu saatlerde Kanlısırt mevkisinden 57'nci Alay Şehitliği'ne kadar tekbirler eşliğinde yürüdü.
Törene, Çanakkale Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
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