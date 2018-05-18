Çanakkale şehidi Mehmet İsmail mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda mezarı bulunan şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, kabri başında anıldı.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen "Tıbbiyeden Şehadete" programı kapsamında şehit İsmail'in mezarı başında düzenlenen anma programına, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ve diğer ilgililer katıldı.

Program öncesi Tarihi Alan Başkanlığı görevlileri tarafından şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in mezarı hakkında bilgi verildi.

Anma programında Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi yarımadada bir şehit subayın mezarının daha tespit edildiğini söyledi.

Mezarın, Zığındere Muhabereleri'nin en çetin günlerinin yaşandığı cephe gerisinin hemen arka tarafında yer aldığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"103 yıl sonra böyle kahraman bir subay ve Türk evladının başında dua etmek, onun kabrini ziyaret etmek bizler için çok büyük bir onur. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, Zığındere Muharebeleri'nde yaralanarak şehit olmuş bir sağlıkçı subayımızdır. Bugüne kadar Çanakkale Savaşları'nda tespit edilen en yüksek rütbeli sağlıkçı subayımız olması özelliğini taşıyor."