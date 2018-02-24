Çanakkale şehidinin 103 yaşındaki oğlu, Afrin’de şehit olmak istiyor

Babası Çanakkale Cephesinde şehit olan 103 yaşındaki Osman Ateş, Afrin’in YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na katılıp şehit olmak istiyor.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan 103 yaşındaki Osman Ateş, Mehmetçik’in Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na katılmak istediğini dile getirdi. Babası Piyade Er Karaosmanoğlu Nazif’in Seddülbahir’de şehit düştüğünü söyleyen Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na katılma talebinde bulundu. Yakınları tarafından, elindeki Türk bayrağıyla görüntüye alınan Ateş, "Reisicumhurumuzdan Allah razı olsun. Babam Çanakkale’de şehit oldu, ben de şehit olmak istiyorum" diye konuştu.
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