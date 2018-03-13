Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğin 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez’ Destanı’nın 103 yıllık haklı gururu, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerin bulunacağı platformun kurulum çalışmalarına başlandı. Sembolik mezarlıkların temizliği ile bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına şakayık çiçekleri dikildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturuldu. Alanda konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, pazar günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü törenleri için hazır hale gelecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümüne az bir zaman kala Şehitler Abidesindeki tören alanında hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümünü milletçe büyük bir onur ve gururla kutlayacaklarını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu:

"İnşallah devlet büyüklerimiz tören alanına teşrif edecek. Halkımızla, devlet büyüklerimizle beraber şehitlerimizin huzurunda onları büyük bir saygıyla ve rahmetle anacağız. 103 yıldan beri bu topraklarda Çanakkale Ruhu hiç eksik olmadı. Bu bayrak dalgalandığı, bu topraklarda biz var olduğumuz sürece Çanakkale Ruhu bu topraklardan hiç eksik olmayacak. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, vatan, bayrak sevginin ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğu zaman fedai can edildiği yerin adı Çanakkale’dir. Çanakkale ismi, bütün bir milletin en zor zamanlarında ayağa kalkarak dünyaya meydan okuduğu, haksızlığa boyun eğmediği ve bütün emperyalist güçlere karşı hep beraber topyekün bir mücadele ile ayağa kalktığı yerdir. Çanakkale, bu milletin ortak değeridir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımıza giden yolun başlangıcıdır. Çanakkale, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı yerdir. Çanakkale, bu milletin uyandığı, dirildiği ve küllerinden adeta yeniden doğduğu bir yerdir. Çanakkale, Türkiye’dir. Türkiye, Çanakkale’dir. Bu anlayışla buradaki kutlamaları, törenleri Tarihi Alan Başkanlığı olarak tertip ediyoruz. Manevi duygusu yüksek olan bu alanda şehitlerimizi, gazilerimizi bize bu toprakları yurt yapan kahramanları büyük bir saygı ve rahmetle anacağız. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun."