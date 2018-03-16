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Çanakkale şehitleri anısına lokma döktürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Çanakkale Zaferi’ndeki yitirdiğimiz şehitlerin anısına Bodrum’da lokma dağıttı.Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bodrum Halikarnas Şubesi üyeleri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde savaşta yitirdiğimiz şehitlerin anısına Bodrum Belediye Meydanı’nda lokma dağıttı.

Çanakkale şehitleri anısına lokma döktürdüler

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Çanakkale Zaferi’ndeki yitirdiğimiz şehitlerin anısına Bodrum’da lokma dağıttı.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bodrum Halikarnas Şubesi üyeleri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde savaşta yitirdiğimiz şehitlerin anısına Bodrum Belediye Meydanı’nda lokma dağıttı. Lokma dağıtım etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
TEMAD Bodrum Halikarnas Şubesi kurucu başkanı Mehmet Akbal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nde yitirdiğimiz şehitlerim anısına bugün bir lokma döktürelim dedik. Aziz şehitlerimizin ruhunu şad etmek için bu etkinliği düzenledik. Bu vatanı onların sayesinde aldık. Minnettarız, ruhları şad olsun” dedi.

Çanakkale şehitleri anısına lokma döktürdüler

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