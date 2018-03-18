Çanakkale şehitleri Bozyazı’da anıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Hayatı Taşdan, protokol mensupları ile birlikte Atatürk Anıtı önündeki tören öncesi Kaledibi Mezarlığında bulunan Şehit Murat Namdar ve Şehit Turhan Kılıç’ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Taşdan, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı. Buradaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

İlçedeki ikinci tören, Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı J.Kd.Üst. Çvş. Yunus Şahin yaptı. Şahin, “Bugün oğullarını son yolculuğuna uğurlayan aziz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocuklarının gurur günüdür. Bugün bizlerde gücümüzü sizlerden alıyor ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Manevi varlığınızdan güç alan bizler, her ne halde olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız. Kutsal emanetiniz olan bu vatan ilelebet hür kalacaktır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı günün anlam ve önemine uygun şiir ile tiyatro gösterisi katılımcılara sunuldu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri ve şehit anneleri tarafından hediyeleri verildi. Müzik öğretmenlerinden oluşturulan topluluk tarafından Çanakkale ve şehitler için yakılan türküler seslendirildi.

Kaymakam Taşdan, öğretmen ve öğrencileri kutlayarak tebrik ederken, şehit anneleri ile de yakından ilgilenerek sohbet etti.