Çanakkale Şehitleri Çeşme’de anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü, İzmir’in Çeşme ilçesin de de törenlerle kutlanırken, Çanakkale Şehitleri de anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, Çeşme Cumhuriyet Maydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törene, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Sahil Güvenlik Komutanı Kıd.Üst.Tğmn.Önder Bulut, Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, İyi Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi tören, Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ile sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreninin ikinci bölümü ise Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mehmet Akpınar Ortaokulu tarafından hazırlanan töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Okul Müdürü Sevgi Aksu yaptı. Aksu, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı’nın asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşı olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale Boğazını denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekatı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri, düşman güçlerine ’Çanakkale geçilmez’ dedirtmişti. Böyle bir başarı, sadece işgalcilerin güç ve gururunu değil, milletimizin makus talihini de yenmişti. ’Geçmişini unutanlar, o geçmişi yeniden yaşamak zorunda kalırlar.’ Biz ne Çanakkale’yi, ne Milli Mücadele’yi, ne bu vatan, millet ve bayrak için canını veren aziz şehitlerimizi, ne de ’Ya istiklal, ya ölüm’ diye haykıran Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü unuttuk" dedi.

Törende, "Çanakkale zaferi ve şehitler" konulu, liseler arası güzel şiir okuma yarışmasında birinci olan Berkin Süllü, ikinci olan Emre Seren ve üçüncü olan Büşra Bolat’a ödülleri verildi. Berkin Süllü ve Büşra Bolat, ödül kazandıkları şiirleri törende okudular.

Mehmet Akpınar Ortaokulu tarafından hazırlanan törende, Müzik Öğretmeni Hülya Aykut’un yönettiği okul korosunun, Çanakkale şarkılarını seslendirmesinin ardından, Türkçe Öğretmeni Didem Ünal’ın hazırladığı "Çanakkale" adlı oyun sunuldu.

Çakabey Kültür Merkezi’ndeki törenin sona ermesinin ardından, ilçe protokolü, töreni hazırlayan Mehmet Akpınar Ortaokulu Müdürü’nü ve öğretmenlerini kutladılar.

Törenden sonra, şehitlerin anısına lokma dağıtıldı.