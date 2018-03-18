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Çanakkale şehitleri Çorlu’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 103. yıl dönümününde Atatürk Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, kortej eşliğinde Çorlu Şehitliği’ne yürüdü. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Erdoğan Çolakoğlu ve Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan şehitlik anıtına çelenk sundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı okundu. 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı personeli tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, Kaymakam Kılıç’ın şehitlik defterini imzalaması ve mesajı okuması ile son buldu.
Törenin ardından katılımcılar şehitliği ziyaret ettiler. Şehitler için dua okunmasının ardından mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı. Şehit ailelerinin de bulunduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı. Şehit oğlunun mezarı başına askeri personelin yardımıyla gelen bir şehit annesi dua okurken, bir başka şehit annesi de oğlunun kabri başına tekerlekli sandalye ile geldi.
Anma törenine Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Erdoğan Çolakoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, askeri erkan, resmi kurumların temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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