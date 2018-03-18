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Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103.

Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümünde şehitler Giresun’da anıldı.
Giresun Kalesi’nde Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti tören mangasının saygı atışı ile sona erdi.
Giresun kalesinde ki programın ardından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı çerçevesinde Vahit Sütlaş Sahnesinde bir tören ise Çanakkale Savaşları konulu sunumunun ardından Giresun 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nin hazırladığı Çanakkale Orotoryosu ile devam etti.
Programın sonunda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla ilimiz merkezde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye girenlere ödülleri Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından verildi.
Törene Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Belediye Başkanı Kerim Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkân, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile vatandaş ile öğrencileri katıldı.

Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

Çanakkale şehitleri Giresun’da anıldı

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