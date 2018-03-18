Çanakkale Şehitleri KKTC'de anıldı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Girne Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, Anıtkabir’e konulmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan, Türk ve KKTC bayrağına sarılı toprağı Büyükelçi Kanbay'a sundu. Kanbay da toprağı öpüp başına koyarak teslim aldı.

Ardından Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz; sizlerin büyük fedakarlıkları sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmiştir. Pek çoğunuz henüz çok genç yaşında canını feda ederken, bu topraklarda başını eğmeden özgür bir toplum olarak yaşayabilmemizin temellerini attınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu temeller üzerinde demokrasisi ve ekonomisi ile çağdaş bir yapıda gelişimini sürdürmesi ve gençlerimizin gelecek kaygısı içinde olmamasının sağlanması yerine getirilmesi gereken en büyük sorumluluk anlamındadır. Her zaman iki toplumun barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını arzu eden taraf olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hayal kırıklığı yaratan olumsuz tutum ve davranışlarından artık vazgeçmesini istiyoruz. Yapıcı olmayan bu anlayış ciddi bir değişime uğradığı takdirde ancak çözüm için yeni bir umut doğabilecektir. Her durumda Kıbrıs Türk halkının her yönüyle ilerlemesini ve kalkınmasını sağlayarak olası gelişmelerde tümüyle kapıları kapatmadan geleceğe yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi bugünlere ulaştıran siz aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”