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Çanakkale şehitleri ruhu için bişi ve hoşaf dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 103.yılında Çanakkale Şehitleri ruhu için bişi ve hoşaf dağıttı.

Çanakkale şehitleri ruhu için bişi ve hoşaf dağıtıldı

Çankaya Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 103.yılında Çanakkale Şehitleri ruhu için bişi ve hoşaf dağıttı. Çanakkaleliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte organize edilen etkinlik, Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirildi.
Çankaya Belediyesi, Çanakkaleliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle şehitlerin ruhu için bişi ve hoşaf dağıtımı gerçekleştirdi.
Vatandaşlar büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte, Çanakkale şehitleriyle Çanakkale komutanı ve Kurtuluş Savaşı önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anarken, "Bu ülkeyi ve Cumhuriyeti onlar bize kanlarıyla hediye ettiler, biz de sonuna kadar yaşatacağız" diyerek dua ettiler.

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