Çanakkale Şehitleri şiirlerle anıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale Ruhunu Anlama ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen anma programında Sanatçı Serdar Tuncer, şiir ve dinletileri ile salonu dolduran vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet İlhan, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Program öncesi konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, Çanakkale Ruhunu Gençlere daha iyi yansıtma noktasında çalıştıklarını ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve Çanakkale destanını ruhunu topluma, Şanlıurfa’ya mümkün mertebe gençlere çocuklarımıza daha iyi yansıtma noktasında programlar icra ediyoruz. Serdar Tuncer şiiri ve söyleyişi ile günün anlam ve önemini daha iyi anlatacaktır. Bizim, Çanakkale’yi iyi anlamamız lazım, Çanakkale’yi konuştuğumuzda Mehmet Akif Ersoy’un gönül gözüyle, sevdasıyla, hassasiyeti ile bakmamız lazım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını yazarken Çanakkale ruhunu yaşayarak o dönemi resmederek göstermiştir. İmanlı ordumuz, imkanı az da olsa dünyanın en gelişmiş donanmasına karşı, vatan millet sevgisi, toprak sevgisi ile göğsü canlarını hiçe sayarak bu kutsal toprakları müdafaa etmiştir. Allah şükürler olsun ki ecdadımız Çanakkale destanını tarihimize ve milletimize armağan etmiş oldular. Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. Bugün de şehit vermeye devam ediyoruz. İşte vatan böyle bir şey uğruna şehitler veriliyor hep mücadele veriliyor bundan sonra da hep böyle olacak. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı, üzerinde yaşadığımız topraklar kutsaldır. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmıştır. Milletimizin birliği ve beraberliği, iman gücü, kardeşliği her zaman bu milletin önündeki tüm zorlukları yenecektir” dedi.

"Bin yıldır birlikte yaşayan bu millet ayrışmayacaktır"

Bu kutsal topraklar uğruna şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Çiftçi, "Ülkemiz geçmişte de birçok bedel ödemiştir, ecdadımız olan Osmanlı’dan bu yana vatan uğruna şehitler vermiştir. Allah ordumuzu kaza ve beladan korusun, Ordumuzun Afrin’e ayak basması ile sınır ve sınır ötesindeki terör gruplarını bertaraf etme noktasında başarılı oldu. Ordumuz, bu vatanın birliğini ve beraberliğini, milletimizin kardeşliğini sağlamak için var gücüyle mücadele veriyor. Bu vatan bölünmeyecek bu millet ayrışmayacak bin yıllardır bir arada yaşıyor yaşamaya devam edecek” şeklinde konuştu.