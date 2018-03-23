Çanakkale şehitleri Sudan'da anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Sudan'da anma programı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi bahçesindeki etkinliğe, Türk ve Sudanlı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Program için Türkiye'den gelen Prof. Dr. Bülent Arı, katılımcılara Çanakkale Zaferi'nin dünya Müslümanları açısından önemini anlattı.

Bazı programlara katılmak üzere ülkede bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale'nin torunları 18 Mart'ta güzel bir harekata imza attılar. Aynı dedeleri gibi güzel vatanımızı düşmanlara karşı savundular. Ne mutlu ki 103 yıl sonra atalarına layık olabilen Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimize." dedi.

Sudan'ın her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını belirten Metin, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 günü, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran ilk liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Canlarını vatan uğruna siper eden atalarımızı yad etmek için bir araya geldik. Onlar layıkıyla görevlerini yaptılar. Bizler de dedelerimiz gibi güzel ülkemiz Türkiye için canla başla çalışacağız." diye konuştu.