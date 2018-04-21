"Çanakkale şehitleri Türkiye ile Sancak arasında dostluk köprüsü inşa etmiştir"

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dan 45 izci, Çanakkale'de şehit olan dedelerini ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından Çanakkale'de “Dedeciğim Ben Geldim” temasıyla düzenlenen Uluslararası Çanakkale Milli Bilinç Kampına katılmak üzere Novi Pazar'dan yola çıkan Sancak İzci Kulübünden 45 çocuğu, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac uğurladı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Novi Pazarlıların Türkiye'ye karşı duydukları sevgiye bizzat şahit olduğunu belirterek, "Buranın insanları, 1915'te gönüllü olarak Çanakkale'ye gidip savaşmışlardır. Neredeyse her hanede bir Çanakkale şehidi veya gazisi bulunuyor. Çanakkale şehitleri, Türkiye ile Sancak arasındaki dostluk köprülerini inşa eden insanlardır. Bunu asla unutmamalıyız." dedi.

Türkiye'nin bu dostluk köprüsünü daha da sağlam hale getireceğini ifade eden Bilgiç, bu anlamlı yolculuğa çıkan çocukların güzel anılarla dönmeleri temennisinde bulundu.