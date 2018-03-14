Çanakkale şehitleri ve Afrin’de görev yapan askerler için yürüyor

İstanbul’dan yola çıkarak Çanakkale şehitleri ile Afrin’de görev yapan polis ve askerlere destek olmak için yürüyen Savaş Altay, Edirne’nin Keşan ilçesinde vatandaşların takdirini topladı.
İstanbul Edirne Kapı Şehitliği Mehmet Akif Ersoy’un mezarı başından 6 gün önce yola çıkan 44 yaşındaki Savaş Altay, Edirne’nin Keşan ilçesine ulaştı. Yürüyüşü, şehitlere saygı amacıyla gerçekleştirdiğini ve Çanakkale’de bulunan Şehitler Abidesi’nde sona erdireceğini dile getiren Savaş Altay, "18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ve Afrin’de görev yapan polis ile asker kardeşlerimiz için yürüyorum. Çanakkale Şehitler Abidesi’ne kadar yürüyeceğim. 6 gündür yoldayım. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği Mehmet Akif Ersoy’un mezarı başından yürümeye başladım. Allah’a şükürler olsun bugüne kadar bir sorun yaşamadım" dedi.
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