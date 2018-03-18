Çanakkale Şehitlerine anlamlı anma töreni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi tarafından İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni görkemli olduğu kadar duygusal bir atmosferde gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği Başkanı Hüseyin Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, gaziler, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler ile ilgili ilçe genelindeki okullar arasında yapılan, resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Kaymakam Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Koyuncu ve Belediye Başkanı Gençer tarafından verildiği etkinlikte Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır anlamlı bir konuşma yaptı.

Bahadır yaptığı konuşmada, “Bugün ecdadımız tarafından tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümüne ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Necip milletimizin tarihi zaferlerle dolu. Ancak, Çanakkale’nin müstesna bir yeri var. Çanakkale Zaferi, Türk Milleti’ne zincir vurmak isteyen işgalci güçlere karşı inançla, cesaretle yekvücut olup şahlanışının simgesidir” dedi.

Diğer yanıyla da Çanakkale Zaferi’nin tarihimizin en hüzünlü zaferi olduğuna işaret eden Güner Bahadır, “Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Çünkü Çanakkale, yokluğun varlığı yendiği coğrafyadır. Maneviyatın maddiyatı yendiği, hürriyetin sömürgeyi yendiği coğrafyadır. Azmin ve imanın teknolojiyle galip geldiği, istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir” ifadelerini kullandı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır şunları söyledi: "Çanakkale demek; Nusret mayın gemisi, Tokat’ın 15’lileri, 57. Alay demek. Çanakkale, Koca Seyit demek. Çanakkale demek; Mustafa Kemal Atatürk demektir. İçinde bulunduğumuz günlerde, işte tam da bu vatana sahip çıkmak adına, kahraman askerimiz Türkiye’den başka bir hedefi olmayan, Türkiye sınırı boyunca kurulması tertiplenen bir terör yapılanmasıyla mücadele etmek üzere Afrin cephesindeler. Nasıl 103 yıl önce ’Çanakkale Geçilmez’ idiyse, ne mutlu bize ki bugün de her karış toprağımız, bekamız, dirliğimiz, birer Çanakkale’dir. Tarih; zalimleri değil, kahramanları, cesurları hatırlar ve hayırla yad eder.”

Konuşmaların ardından; Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, ‘Cumhuriyet’in Taç Kapısı’adını taşıyan tiyatral ve folklorik gösterimiyle anma etkinliği sona erdi.