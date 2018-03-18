HABER

Çanakkale şehitlerine Selimiye'de dua ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Çanakkale şehitlerine Selimiye'de dua ettiler

EDİRNE (AA) - Edirneliler, Çanakkale şehitlerine Selimiye Camisi'nde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Gençlik Koordinatörlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Ruhunu Yeniden Yaşamak İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup Çanakkale şehitleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve ülke savunmasında mücadele eden güvenlik güçleri için dua edildi.

Sabah namazı buluşmasına vatandaşlar, ellerini semaya açıp Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik için dua etti.

Namazın ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Altaytaş "Çanakkale Ruhu"nu anlattı.

Çanakkale'nin Türk-İslam tarihi için çok önemli bir nokta olduğunu belirten Altaytaş, "Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale ruhu bizler için çok önemli. Milletimiz 1071'den beri yaklaşık bin yıldır İslam'ın müdafi olarak tarihte rol almıştır. İslam'ı, haçlılara karşı, düşmanlarına karşı muhafaza etmiştir. Allah, milletimize böyle yüce bir vazife lütfetmiştir. Bu yüce vazife bizim için onur ve gururdur." dedi.

Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit ettiTaksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selimiye Camisi 18 Mart Çanakkale Zaferi anma dua Saban namazı

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale savaşının 103. yılında şehitlerimizi anıyoruz!

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale savaşının 103. yılında şehitlerimizi anıyoruz!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

İstanbul güne alevlerle uyandı! Gökyüzü dumanlarla kaplandı!

İstanbul güne alevlerle uyandı! Gökyüzü dumanlarla kaplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.