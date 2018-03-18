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Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:35 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.

Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri'nde, solist Esin Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer, Ayhan Uştuk ve Mehmet Yılmaz sahne aldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde, Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet", Hasan Niyazi Tura'nın "Çanakkale Şehitleri", Artun Hoinic'in "Atatürk Kantatı" adlı eserleri seslendirildi.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ADOB

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