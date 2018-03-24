Çanakkale tiyatrosuna yoğun ilgi

Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle 20 Mayıs Turgut Özal Vakfı Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale tiyatrosu düzenledi.

Malatya Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve veliler yoğun ligi gösterirken programa Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü Erkem Demir, Tiyatro Proje Koordinatörü Öğretmen Serpil İnan, Okullu Aile Birliği Başkanı Kadir Değirmenci, öğrenci velileri katıldı. Okul Müdürü Demir, tiyatro öncesi yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatroda emeği geçenlere teşekkür etti. Demir, “Bugün öğrencilerimiz bizlere Çanakkale ruhunu yeniden yaşatacaklar. Atalarımız bizler için, vatanı savunmak için şehit oldular, mekanları cennet olsun. Buradan Afrin şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından lise öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisine geçildi. Yoğun ilginin olduğu tiyatro gösterisi izleyenler tarafından tam beğeni aldı.