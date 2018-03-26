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Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı İlkokulu tarafından ‘Kimisi canıyla kimisi kanıyla’ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.Çanakkale Şehitlerini Anma Haftasında, Ormanlı İlkokulu ”Kimisi Canıyla Kimisi Kanıyla” adlı kan bağışı kampanyası düzenledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı İlkokulu tarafından ‘Kimisi canıyla kimisi kanıyla’ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Çanakkale Şehitlerini Anma Haftasında, Ormanlı İlkokulu ”Kimisi Canıyla Kimisi Kanıyla” adlı kan bağışı kampanyası düzenledi. TSK’nın Suriye’nin Afrin kentini teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden askerlere destek amacıyla Ormanlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri ve Ormanlı halkı destek verdi.
Yapılan duyuruların ardından 23 Mart Cuma günü başlayan ve gün boyu devam eden kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ormanlı Belediye başkanı Bayram Başol ve Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Gökhan Güler’in de destek verdiği kampanyada, 201 ünite kan toplandı.
Kan Bağışı Kampanyasını okul adına yürüten Ormanlı İlkokulu Müdürü Hasan Çevik, katılımcılara teşekkür ett. Çevik açıklamasında “Çanakkale Destanının 103. yılını kutladığımız bu hafta içinde, Afrin’de mücadele eden askerlerimiz ve tüm şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. “Kimisi Canıyla Kimisi Kanıyla” sloganıyla düzenlediğimiz kampanya vesilesi ile Çanakkale’yi, vatan ve bayrak uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

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Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
2 / 6

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
3 / 6

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
4 / 6

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
5 / 6

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
6 / 6

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı

Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına 201 ünite kan toplandı
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