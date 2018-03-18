Çanakkale Zaferi için 50 araçlık konvoy düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 50 araçlık konvoyla şehitliğe gelenler dua ettikten sonra İstiklal Marşı okudu.

Halı Yıkamacılar Derneği üyelerinden oluşan 50 araçlık konvoy İldem semtinden yola çıkarak Kartal Şehitliğine geldi. Burada yapılan duaların ardından basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Ersin Avşar, Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla toplandıklarını dile getirerek: “Kayseri Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği olarak bugün Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla toplandık. Zeytin Dalı Harekatının da ilk yıl dönümü olacak. Arkadaşlarımız ile beraber şehitlerimizi yad etmeye geldik. Biz Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla 50 araçlık konvoy düzenledik. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından dernek üyeleri şehir turu attıktan sonra etkinliği sonlandırdı.