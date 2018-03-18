Çanakkale Zaferi Posof’ta etkinliklerle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü Posof’ta değişik etkinliklerle kutlandı.
Anıta çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz şehitler defterini imzaladı.
Programa İlköğretim okulu salonunda devam edildi. Çanakkale türkülerinin okunmasının ardından Posof şehitleri anısına hazırlanan kısa film gösterisi yapıldı.
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