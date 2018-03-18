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Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Manisa Şubesi, Çanakkale Zaferi’nin 103.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Manisa Şubesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını mehter marşlarıyla kutlayarak, şehitler için lokma hayrında bulundu.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde birçok kurum ve kuruluş lokma hayrında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda şehitler için dua edip lokma hayrında bulunan TEMAD Manisa Şubesi, zaferi de mehter marşlarıyla kutladı. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı’nın meydanda verdiği konser büyük ilgi görürken, minikler ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter takımının çaldığı marşlara eşlik etti. Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
TEMAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan, “Bugünü ne kadar anmaya çalışsak da onların yattığı yerde rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz daha az olur. Bugünleri yine gıptayla kutlarız ama şehidimiz daha az olsun, akan kanlar dursun. Allah’ım Afrin’deki arkadaşlarımızın yardımcısı olsun, onları korusun. İnşallah yüzümüzün akıyla oradan çıkarız” dedi.

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

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Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
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Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
3 / 6

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
4 / 6

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
5 / 6

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
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Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama

Çanakkale Zaferi’ne mehterli kutlama
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