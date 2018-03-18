Iğdır’da Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve şehitler günü nedeniyle program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sabah başlayan program, Belediye önünde ki Atatürk ve Şehit Mehmet Çavuş anıtlarına çelenk bırakıldı. Daha sonra, Iğdır Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bize bıraktığınız bu Cennet vatanı her daim koruyup kollayacağımıza söz veriyoruz. Tarihin, insanlık açısından sonbaharı olan Çanakkale Destanı, sesini, nefesini o vakte dek duyuramayan tüm garipler için şüphesiz bir ilkbahardır. Bir yönüyle kedere gebe bu destan, bir başka yönüyle ümitli yarınlara gülümsemektedir. 103 sene evvel yaktığınız meşale hiç sönmedi, inşallah bundan sonra da hiç sönmeyecek. Bizler, bu meşalenin bekçileri olarak, gelecek nesillere içtiğiniz şehadet şerbetini taşıyacak, anlatacak ve gerektiğinde tadıp tattıracağız, hiç kuşkunuz olmasın Aziz Şehitler. Sadece ekmeğinizi aşınızı değil, merhamet, sevgi, saygı gibi ulvi duygularınızı da düşmanla paylaştığınız kutsi yürüyüşünüzde çektiğiniz çileleri layıkıyla anlamak, anlatmak ne mümkün. Lakin bizler, Çanakkale’nin ebedi bekçilerinin torunları olan bizler, asırlara nakşettiğiniz kahramanlığınızı, merhametinizi, yüce gönüllü oluşunuzu yarınlara taşıyacağız. Mevlana, Yunus ve Hacı Bektaş’ın suyundan içip ekmeğini yiyenlerin evlatları olan sizler, tüm dünya uluslarına mertliği kahramanlığı hem de insan olmayı var gücünüzle haykırdınız. Aziz Şehitler, rahat uyuyun. Vatanın yılmaz bekçileri olan bizler, dünya durdukça hatıranızı çiğnetmeyeceğiz. Dünyaları alsak da vermeyeceğiz kimselere bu cennet vatanı. Bu vatan ki toprağın kara bağrında yatanlarındır. Her karış toprağı sizlerin kanıyla sulanan bu vatan, Allah’ın izniyle ilelebet payidar olacaktır” dedi.