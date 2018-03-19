Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü, SANKO Okullarında da coşku ile kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Genel Müdür Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Güdül, “Çanakkale Savaşı’nın, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir aşama olduğu, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin temellerinin Çanakkale Zaferi ile atıldığını söyledi.

Tarih öğretmeni Mustafa Demir ise Çanakkale Zaferi’nde, milletin, istiklal ve istikbali için, dünya tarihinde eşi görülmemiş bir mücadeleyle yedi düveli, önce boğazın serin sularına, ardından da toprağa gömdüğünü kaydetti. Demir, “Ezelden beri hür yaşamış bir millete zincir vurmaya kalkanlar, Çanakkale’de aziz milletimizin insanüstü mücadelesine tanık olmuş ve bu şerefli millete selam durmuşlardır” dedi.

“Elleri kınalı Hasanlar, bıyıkları yeni terlemiş Mehmetler, yüreğine sancak ve millet sevdası kazılı binlerce vatan evladı, bugün de olduğu gibi, özgürce bu havayı soluyalım, diye canlarından vazgeçtiler, daha gencecik yaşta umutlarından, hayallerinden vazgeçtiler. Ve onlar geriye dönmek için gitmediler" diyen Demir, şöyle devam etti:

“Haklarını asla ödemeyeceğimiz kahramanlarımız için ne söylesek azdır, kifayet etmez. Onların mübarek kanlarını kalemlerine mürekkep eden şair ve yazarlar; ağıtlarla destanlarla o kahramanların, belki de bugün yattığı toprak dahi belli olmayan, bir mezarı dahi olmayan yiğitlerin, anılarını, hatıralarını, kahramanlıklarını diri tutmaya çalıştılar.”

İlkokul öğrencisi Defne Akbaş ve lise öğrencisi Mert Kıroğlu’nun seslendirdiği şiirlerin ardından tören, 8 metrelik siperlerde ölümü göze alarak çarpışan, Çanakkale’yi geçilmez yapan Türk’ün mücadelesini, şehitlerimiz için söylenen yanık ezgiler ve Çanakkale’den insan öykülerinin sahnelendiği oratoryonun sahnelenmesi ile sona erdi.