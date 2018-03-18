Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı anma töreni

Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşları’na dair Kırıkkale’de anma töreni düzenlendi.

Şehirde düzenlenen anma törenleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı ve şehitlikte sürdürüldü. Düzenlenen törende meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, savaşta yaşamını yitiren şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk koyma töreninde Kırıkkale Garnizon Komutanlığında görevli Yüzbaşı Akın Yıldız, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Şehitlikte düzenlenen törende katılımcılar bugüne kadar vatani mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitler adına dua ettiler ve Kırıkkaleli şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktılar. Karanfil bırakılması sırasında Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un kabrinde duygulu anlar yaşandı.

Güne dair açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin varoluş mücadelesi vererek tarihe adını altın harflerle yazdırdığı kahramanlık destanı ve şeref abidesidir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bu toprakları bizlere kutsal vatana kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.