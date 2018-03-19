Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı Çayeli’nde kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Rize’nin Çayeli ilçesinde çeşitli programlarla kutlandı.

İlk program sabah namazının ardından ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen Hatm-i Şerif okunmasıyla başladı. Namaz sonrasında Çayeli Belediyesi tarafından vatandaşlara ’Çanakkale Menüsü’ olarak bilinen buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve su vatandaşlara ikram edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu programda ise Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur’an-ı Kerim okuyarak çeşitli tiyatro gösterilerini sahneledi. Program sonrasında çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Programlara çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar ilgi gösterdi.