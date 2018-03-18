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Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Bursa’da camilerde sabah namazının ardından, 18 Mart 1915’te Çanakkale’de kazanılan zaferin 103.

Bursa’da camilerde sabah namazının ardından, 18 Mart 1915’te Çanakkale’de kazanılan zaferin 103. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak ve Afrin’de operasyonda olan askerlere moral olması için dualar edildi.
’Zeytin Dalı Operasyonu’ kapsamında Özel Kuvvetlere bağlı askerler Afrin ilçe merkezinde Çanakkale Zaferi’ne denk gelen 18 Mart’ta operasyona başladı. Bursa’da ise vatandaşlar Çanakkale şehitlerini anmak ve Afrin’de operasyonda olan askerlere moral olması için camilerde toplanarak dualar etti. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Nilüfer Edebali Camii’nde Bursa İl Müftüsü İzani Turan’ın da katılımıyla program gerçekleştirildi. Programda teheccüd namazı kılınmasının ardından Çanakkale şehitleri için dualar edildi. Daha sonra sabah namazı kılan yüzlerce vatandaş namazın ardından TSK destekli ÖSO güçlerinin Afrin ilçe merkezine girmesi üzerine, Mehmetçik için dualar etti.
Program çıkışında Bursa İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

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Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
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Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
3 / 7

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
4 / 7

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
5 / 7

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
6 / 7

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
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Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler
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